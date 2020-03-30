В Москве лечение от коронавируса на дому проходят порядка 500 человек
Порядка 500 человек в Москве лечатся от коронавируса на дому. Об этом заявили власти столицы.
По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, для таких пациентов ужесточили режим. Обязательное условие - необходимость 24 часа в сутки сообщать свою геолокацию.
Вице-мэр добавила, что большинство из тех, кто предпочитает бороться с болезнью дома, соблюдают карантин и все меры предосторожности. Об этом Ракова рассказала в эфире Первого канала
Ранее чиновница пояснила, что пациент на домашнем лечении подписывает специальное информированное согласие и обязуется не нарушать режим самоизоляции.
Врачи скорой фотографируют больного и передают снимок в базу данных системы видеонаблюдения, чтобы в случае нарушении режима сбежавшего из дома пациента можно было быстро найти.
Ракова подчеркнула, что большинство пациентов ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих.
Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена Владимиром Путиным нерабочей. Заработная плата сотрудников при этом будет полностью сохранена. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU