В Москве лечение от коронавируса на дому проходят порядка 500 человек

30 Март 2020 2020-03-30T22:48:05+03:00

Обязательное условие - необходимость 24 часа в сутки сообщать свою геолокацию

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Порядка 500 человек в Москве лечатся от коронавируса на дому. Об этом заявили власти столицы.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, для таких пациентов ужесточили режим. Обязательное условие - необходимость 24 часа в сутки сообщать свою геолокацию.

Вице-мэр добавила, что большинство из тех, кто предпочитает бороться с болезнью дома, соблюдают карантин и все меры предосторожности. Об этом Ракова рассказала в эфире Первого канала

Ранее чиновница пояснила, что пациент на домашнем лечении подписывает специальное информированное согласие и обязуется не нарушать режим самоизоляции.

Врачи скорой фотографируют больного и передают снимок в базу данных системы видеонаблюдения, чтобы в случае нарушении режима сбежавшего из дома пациента можно было быстро найти.

Ракова подчеркнула, что большинство пациентов ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена Владимиром Путиным нерабочей. Заработная плата сотрудников при этом будет полностью сохранена. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU