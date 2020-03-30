Коронавирусом в Италии заразились более 100 тысяч человек

30 Март 2020 2020-03-30T23:27:48+03:00

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В понедельник, 30 марта, в Италии с начала вспышки коронавируса COVID-19 зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения – 1648. Обычно медики за день выявляли более трех тысяч новых инфицированных. Общее число заразившихся в стране составило 101 739 человек.

Такие цифры назвал глава итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Он также сообщил, что за сутки в стране от коронавирусной пневмонии скончались 812 больных, всего же с начала пандемии умер 11591 пациент.

Однако есть и хорошие новости: Анджело Боррелли сообщил, что за минувшие сутки в стране вылечились и выписались из больниц 1590 человек, это тоже рекордное число. В общей сложности и излечились 14620 итальянцев, в клиниках остаются 75528 больных.

«Даже если сегодня число умерших довольно внушительное, снижается число заражений, несмотря на то, что анализов делается не меньше. Не так велико и число попадающих в отделения интенсивной терапии, как в начале прошлой недели», - приводит ТАСС слова главы Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее итальянские власти продлили карантин в стране до 12 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767892" frameborder="0"></iframe> В Италии устанавливают палатки для больных коронавирусом.В итальянских больницах не хватает места для пациентов, а у медицинского персонала нет возможности отдохнуть. В городе Брешии на севере Италии устанавливают палатки для больных, так как индустрия здравоохранения не справляется с количеством пациентов, нуждающихся в помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU