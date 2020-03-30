Мошенники под видом охранников стали требовать с пожилых москвичей взятки «за нарушение карантина»
После того, как в Москве ввели строгий карантин для пожилых людей, в столице появился новый вид мошенничества: аферисты под видом охранников стали требовать с пенсионеров взятки «за нарушение карантина».
О подобном случае, например, телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Двое молодых людей в черной форме с надписью «Охрана» подошли на улице к одной из пожилых местных жительниц, потребовали у нее документы, а когда пенсионерка сказала, что не взяла с собой паспорт, пригрозили вызвать полицию, но потом предложили «договориться» за определенную мзду.
Женщину спас ее сын, который сделал вид, что готов договариваться, посадил мать в машину и увез. Сейчас полиция разыскивает мошенников, изучает записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, во всей стране объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами и в аптеку, а в столице с 30 марта начал действовать строгий режим самоизоляции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый – от рабочего до министра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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