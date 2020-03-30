2020-03-31T00:02:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Мошенники под видом охранников стали требовать с пожилых москвичей взятки «за нарушение карантина»

Полицейские уже разыскивают аферистов, которые решили нажиться на пенсионерах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Жителей Москвы и Московской области просят не выходить из дома без особой надобностиЖителей Москвы и Московской области просят не выходить из дома без особой надобностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После того, как в Москве ввели строгий карантин для пожилых людей, в столице появился новый вид мошенничества: аферисты под видом охранников стали требовать с пенсионеров взятки «за нарушение карантина».

О подобном случае, например, телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Двое молодых людей в черной форме с надписью «Охрана» подошли на улице к одной из пожилых местных жительниц, потребовали у нее документы, а когда пенсионерка сказала, что не взяла с собой паспорт, пригрозили вызвать полицию, но потом предложили «договориться» за определенную мзду.

Женщину спас ее сын, который сделал вид, что готов договариваться, посадил мать в машину и увез. Сейчас полиция разыскивает мошенников, изучает записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, во всей стране объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами и в аптеку, а в столице с 30 марта начал действовать строгий режим самоизоляции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый – от рабочего до министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники под видом охранников стали требовать с пожилых москвичей взятки «за нарушение карантина»
Скворцова рассказала о российском лекарстве от коронавируса
Коронавирусом в Италии заразились более 100 тысяч человек
ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8%
МЧС: Метель в Москве продлится до вечера вторника
В Москве лечение от коронавируса на дому проходят порядка 500 человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 690 тысяч
Карантин в Италии продлили до 12 апреля
Лекарства хроническим больным в Москве выписываются и выдаются на полгода вперед
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом
Власти Москвы просят горожан на время отложить посещение поликлиник
Ракова: Режим самоизоляции для москвичей введен из-за того, что многие не выполняли рекомендации
В Шереметьево вылетающий лайнер сдул реактивной струей контейнер для багажа в другой самолет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сдал тест на коронавирус
Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным