Мошенники под видом охранников стали требовать с пожилых москвичей взятки «за нарушение карантина»

30 Март 2020 2020-03-31T00:02:24+03:00

Жителей Москвы и Московской области просят не выходить из дома без особой надобности Фото: REUTERS

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После того, как в Москве ввели строгий карантин для пожилых людей, в столице появился новый вид мошенничества: аферисты под видом охранников стали требовать с пенсионеров взятки «за нарушение карантина».

О подобном случае, например, телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Двое молодых людей в черной форме с надписью «Охрана» подошли на улице к одной из пожилых местных жительниц, потребовали у нее документы, а когда пенсионерка сказала, что не взяла с собой паспорт, пригрозили вызвать полицию, но потом предложили «договориться» за определенную мзду.

Женщину спас ее сын, который сделал вид, что готов договариваться, посадил мать в машину и увез. Сейчас полиция разыскивает мошенников, изучает записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, во всей стране объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами и в аптеку, а в столице с 30 марта начал действовать строгий режим самоизоляции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый – от рабочего до министра.

ИСТОЧНИК KP.RU