В Коми из-за коронавируса ввели режим всеобщей самоизоляции
С 31 марта по 12 апреля 2020 года жителям республики запрещается покидать дома
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С 31 марта по 12 апреля 2020 года в Коми с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 ввели режим самоизоляции: всем жителям республики запрещается покидать свои дома. Соответствующий указ подписал 30 марта глава Коми Сергей Гапликов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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