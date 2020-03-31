2020-03-31T00:19:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Коми из-за коронавируса ввели режим всеобщей самоизоляции

С 31 марта по 12 апреля 2020 года жителям республики запрещается покидать дома
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С 31 марта по 12 апреля 2020 года в Коми с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 ввели режим самоизоляции: всем жителям республики запрещается покидать свои дома. Соответствующий указ подписал 30 марта глава Коми Сергей Гапликов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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