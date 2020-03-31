2020-03-31T09:59:59+03:00
Общество

Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Лучше всего "подушка безопасности" у жителей столиц
Юлия САЛЬНИКОВА
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Около половины опрошенных россиян считают, что могут лишиться работы, но назвали такие шансы маловероятнымиОколо половины опрошенных россиян считают, что могут лишиться работы, но назвали такие шансы маловероятнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семейные россияне лучше справятся с потерей работы, чем холостые - к такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ. Они провели опрос и узнали, как оценивают в стране возможность потери работы из-за пандемии коронавируса и на какой срок людям хватит накоплений.

- В случае потери основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы – без займов у близких и оформления кредитов – в течение одного месяца, четверть (26%) – менее трех месяцев,- сообщают исследователи.

В среднем финансовой "подушки безопасности" россиянамхватит на 63 дня. Больше всего накоплений у москвичей и жителей Санкт-Петербурга - на 83 дня. Для сел такой показатель всего 53 дня.

Опрошенные семейные пары признались, что общий доход позволит им прожить в случае потери работы без займов 66 дней. Холостякам хватит денег на 58 дней.

- Для россиян, проживающих с одним ребенком, среднее число дней, на которое хватит накоплений, – 65, для россиян с двумя детьми – 62, с тремя – 52,-сказано в исследовании.

При этом в начале марта настроения в стране были оптимистичными - 39 процентов россиян считают, что увольнение невозможно, а 49 процентов думают, что возможно, но маловероятно. И только 6 процентов допустили, что могут лишиться работы в ближайшие полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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