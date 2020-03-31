2020-03-31T10:33:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«Украинцы не могут просто так сидеть дома»: Украина ослабит карантин для спасения экономики

Шмыгаль заявил, что незалежная не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Украинцы не могут просто так сидеть дома»: Украина ослабит карантин для спасения экономики«Украинцы не могут просто так сидеть дома»: Украина ослабит карантин для спасения экономикиФото: REUTERS
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не является богатой страной, жители которой могут три месяца «просто так сидеть дома», поэтому правительство необходимо рассмотреть возможно смягчения карантина для спасения экономики.

Глава украинского правительства уточнил, что у многих жителей незалежной просто нет финансовой подушки, которая могла бы им помочь.

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал Шмыгаль.

При этом премьер-министр отметил, что принятие решения об ослаблении карантина будет напрямую зависеть от динамики распространения коронавируса на Украине.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о прогнозах украинского главы правительства, согласно которым ВВП незалежной к концу 2020 года упадет на 4,8%.

По последним данным на Украине зарегистрировано 480 заражений коронавирусом, выздоровели 6 пациентов, погибли 11.

Заразила коронавирусом четыре села.Баба Лиза боится, что земляки, которых она заразила Covid 19, совершат расправу над ее внучатами. Средневековье, ты опять вернулось?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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