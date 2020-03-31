2020-03-31T10:47:00+03:00
Общество

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Получить отсрочку смогут те, кто экономически пострадал во время пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Отсрочку смогут получит физические лица и индивидуальные предпринимателиОтсрочку смогут получит физические лица и индивидуальные предпринимателиФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам на период пандемии коронавируса.

Соответствующие поправки поручил внести в закон президент Владимир Путин по итогам обращения к нации в связи с распространением коронавируса. Временную отсрочку смогут получить физические лица и индивидуальные предприниматели, чье экономическое положение из-за принятых мер по сдерживанию распространения заболевания ухудшилось на 30 процентов.

Заемщики смогут обратиться в банк с просьбой пересмотреть условия кредитного договора. предполагается, что для того, чтобы получить "кредитные каникулы", людям не придется посещать банк лично, это можно будет получить отсрочку по платежам удаленно на сайте банка.

Проект закона должны рассмотреть сегодня 31 марта. Согласно поручению главы государства, поправки должны подготовить были к 20 апреля.

Из-за пандемии коронавируса предприятия переходят на удаленный режим работы, но в некоторых отраслях в связи со снижением спроса возникает непростая экономическая ситуация - особо пострадали транспортная и туристическая отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оказать поддержку этим компаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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