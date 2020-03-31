Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

31 Март 2020 2020-03-31T10:47:00+03:00

Получить отсрочку смогут те, кто экономически пострадал во время пандемии коронавируса

Изменить размер текста: A A

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам на период пандемии коронавируса.

Соответствующие поправки поручил внести в закон президент Владимир Путин по итогам обращения к нации в связи с распространением коронавируса. Временную отсрочку смогут получить физические лица и индивидуальные предприниматели, чье экономическое положение из-за принятых мер по сдерживанию распространения заболевания ухудшилось на 30 процентов.

Заемщики смогут обратиться в банк с просьбой пересмотреть условия кредитного договора. предполагается, что для того, чтобы получить "кредитные каникулы", людям не придется посещать банк лично, это можно будет получить отсрочку по платежам удаленно на сайте банка.

Проект закона должны рассмотреть сегодня 31 марта. Согласно поручению главы государства, поправки должны подготовить были к 20 апреля.

Из-за пандемии коронавируса предприятия переходят на удаленный режим работы, но в некоторых отраслях в связи со снижением спроса возникает непростая экономическая ситуация - особо пострадали транспортная и туристическая отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оказать поддержку этим компаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU