Правительство России окажет помощь в первую очередь пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям

30 Март 2020 2020-03-30T09:40:48+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство окажет помощь пострадавшим от пандемии коронавиурса отраслям. Среди них транспортная сфера. Напомним, с 27 марта Россия закрыла авиасообщение с другими странами за исключением рейсов для эвакуации своих граждан. Аваикомпании из-за коронавируса лишились заказов, самолеты простаивают, а содержать большой штат сотрудников необходимо.

- Кабмин окажет адресную поддержку авто- и авиакомпаниям, компаниям из индустрии развлечений, общепита и туризма,- сообщил 30 марта глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее российский премьер заявлял, что правительством совместно с Центробанком разработан список мер, направленных на поддержку экономики и граждан. Это для малого и среднего бизнеса, также дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU