Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России

Анатолий Куликов, генерал армии: У нас есть опыт Чернобыля, наводнений, землетрясений, пожаров... Поэтому президент так уверен - и с коронавирусом справимся

Бывший вице-премьер и экс-глава МВД в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым прокомментировал обращение Владимира Путина к нации