Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России
Президент РФ дал ряд поручений, которые были опубликованы на официальном сайте Кремля
Президент поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Президент России Владимир Путин поручил определить перечень отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавируса, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации. Об этом говорится в официальных документа, опубликованных на сайте Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU