2020-03-29T11:05:18+03:00
Политика

Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России

Президент РФ дал ряд поручений, которые были опубликованы на официальном сайте Кремля
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.Президент поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Президент России Владимир Путин поручил определить перечень отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавируса, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации. Об этом говорится в официальных документа, опубликованных на сайте Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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