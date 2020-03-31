2020-03-31T11:22:10+03:00
Общество

Умер сценарист "Покровских ворот" Леонид Зорин

Драматург Леонид Зорин умер на 96 году жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Леонид Зорин умер от остановки сердцаЛеонид Зорин умер от остановки сердцаФото: kinopoisk.ru
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Умер драматург Леонид Зорин. О его смерти сообщила супруга Татьяна. Леониду Зорину было 95 лет, он скончался от остановки сердца.

- Муж давно и тяжело болел,- сообщила ТАСС вдова сценариста.

Место и время прощания пока не известны.

По пьесе советского и российского писателя делали постановки в театрах и снимали фильмы, одна из самых известных киноработ по его произведению - "Покровские ворота". Успех пришел к нему еще в юном возрасте, Зорин в детстве начал писать стихи, его работы высоко оценил писатель Максим Горький. Но несмотря на востребованность его пьес в столичных театрах, судьба некоторых произведений писателя была непростой - уже готовые спектакли запрещали из-за цензуры.

В список самых известных фильмов, снятых по произведениям Леонида Зорина, вошли "Царская охота", "Карнавал", "Декабристы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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