Умер сценарист "Покровских ворот" Леонид Зорин
Умер драматург Леонид Зорин. О его смерти сообщила супруга Татьяна. Леониду Зорину было 95 лет, он скончался от остановки сердца.
- Муж давно и тяжело болел,- сообщила ТАСС вдова сценариста.
Место и время прощания пока не известны.
По пьесе советского и российского писателя делали постановки в театрах и снимали фильмы, одна из самых известных киноработ по его произведению - "Покровские ворота". Успех пришел к нему еще в юном возрасте, Зорин в детстве начал писать стихи, его работы высоко оценил писатель Максим Горький. Но несмотря на востребованность его пьес в столичных театрах, судьба некоторых произведений писателя была непростой - уже готовые спектакли запрещали из-за цензуры.
В список самых известных фильмов, снятых по произведениям Леонида Зорина, вошли "Царская охота", "Карнавал", "Декабристы".
ИСТОЧНИК KP.RU