2020-03-31T11:43:54+03:00
Экономика

Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов

Кроме того, документ устанавливает пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносовГосдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносовФото: Евгения ГУСЕВА
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который допускает предоставление в текущем году отсрочки по уплате налогов, а также сборов и страховых взносов.

Документ представляет правительству право продлять срок уплаты налогов, а также срок представления налоговых деклараций, а также изменять порядок и условия их предоставления. Кроме того, кабмин сможет приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля.

Законопроект также устанавливает пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Напомним, 24 марта предприниматели Москвы получили отсрочки по налогам и арендной плате. Такое решение власти столице приняли в условиях непростой экономической ситуации и пандемии коронавируса для, поскольку предприниматели и организации, работающие в сфере культуры и спорта, образования, науки и искусства, были вынуждена временно закрыть свои заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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