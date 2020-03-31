Полиция перевела для мигрантов памятки о профилактике коронавируса
Сотрудники МВД России решили провести профилактические мероприятия по коронавирусной инфекции среди иностранных граждан. Вовремя: пока мы сидим в самоизоляции именно трудовые мигранты перемещаются раскладывая продукты на полках магазинов, используют общественный транспорт, контактируют с нами работая курьерами.
В МВД России подготовили памятку о способах профилактики коронавирусной инфекции, в которой рекомендации российских экспертов в области здравоохранения переведены на 7 языков: таджикский, азербайджанский, армянский, киргизский, узбекский, китайский и английский.
- Памятка будет опубликована в мессенджерах и социальных сетях, а в печатном виде распространена полицейскими в регионах среди приезжих граждан. В связи с введенными ограничительными мерами иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории России, - отметили в МВД России.
Фото: Пресс-служба МВД
Примечательно, что инициировало создание памятки сотрудники полиции по Иркутской области, где на территории региона пребывает 36 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.
Скачать памятки на разных языках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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