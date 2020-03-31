2020-03-31T13:36:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция перевела для мигрантов памятки о профилактике коронавируса

Информацию будут распространять на семи языках в социальных сетях и среди работодателей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Информацию будут распространять на семи языках в социальных сетях и среди работодателей. Фото: Пресс-служба МВДИнформацию будут распространять на семи языках в социальных сетях и среди работодателей. Фото: Пресс-служба МВД
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Сотрудники МВД России решили провести профилактические мероприятия по коронавирусной инфекции среди иностранных граждан. Вовремя: пока мы сидим в самоизоляции именно трудовые мигранты перемещаются раскладывая продукты на полках магазинов, используют общественный транспорт, контактируют с нами работая курьерами.

В МВД России подготовили памятку о способах профилактики коронавирусной инфекции, в которой рекомендации российских экспертов в области здравоохранения переведены на 7 языков: таджикский, азербайджанский, армянский, киргизский, узбекский, китайский и английский.

- Памятка будет опубликована в мессенджерах и социальных сетях, а в печатном виде распространена полицейскими в регионах среди приезжих граждан. В связи с введенными ограничительными мерами иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории России, - отметили в МВД России.

Фото: Пресс-служба МВД

Фото: Пресс-служба МВД

Примечательно, что инициировало создание памятки сотрудники полиции по Иркутской области, где на территории региона пребывает 36 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

Скачать памятки на разных языках.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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