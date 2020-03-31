31 Март 2020 2020-03-31T14:01:20+03:00

Коронавирус в Испании: число жертв превысило восемь тысяч человек Фото: REUTERS

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В Испании за последние сутки от коронавируса COVID-19 скончалось 849 пациентов. Таким образом, с начала вспышки заболевания жертвами инфекции в Италии стали уже 8 189 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании превысило 94,4 тысячи, а за минувшие сутки этот показатель вырос на 9,2 тысячи. Число вылечившихся составляет 19,3 тысячи человек, но в отделениях интенсивной терапии находятся 5,6 тысячи пациентов.

В Мадриде было выявлено 27,5 тысячи случаев заражения, погибли 3,6 тысячи человек.

На данный момент Испания занимает третьей место по количеству заразивших COVID-19. Она следует за США и Италией, в которых зарегистрировано более 148 тысяч и 101 тысяча случаев заболевания, соответственно. Всего в мире на данный момент зарегистрировано более 753 тысяч случаев заражения.

Напомним, накануне от коронавируса умерла двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI Мария Тереза. Она скончалась в возрасте 86 лет в Париже, где и заразилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU