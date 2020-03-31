Россиян будут по смс уведомлять о нарушении карантина

31 Март 2020 2020-03-31T14:29:37+03:00

Россиян будут информировать через смс-сервисы о случаях нарушения ими условий карантина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Начиная с 3 апреля россиян будут информировать через смс-сервисы о случаях нарушения ими условий карантина, данные также будут поступать в Минкомсвязи, Министерство внутренних дел, Минздрав и Роспотребнадзор, которым необходимо обеспечить передачу данных о таких случаях. Соответствующие поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Данную информацию будут передавать «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

Кроме того, с 30 марта ведомства должны обеспечить смс-информирование граждан о необходимости заполнения электронной формы на ЕПГУ до прохождения пограничного контроля.

Напомним, ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина по коронавирусу: такое нарушения может караться крупными штрафами, а также тюремным заключением до 7 лет. Был также принят о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение карантина здоровыми гражданами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU