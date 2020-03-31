Россиян будут по смс уведомлять о нарушении карантина
Начиная с 3 апреля россиян будут информировать через смс-сервисы о случаях нарушения ими условий карантина, данные также будут поступать в Минкомсвязи, Министерство внутренних дел, Минздрав и Роспотребнадзор, которым необходимо обеспечить передачу данных о таких случаях. Соответствующие поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Данную информацию будут передавать «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».
Кроме того, с 30 марта ведомства должны обеспечить смс-информирование граждан о необходимости заполнения электронной формы на ЕПГУ до прохождения пограничного контроля.
Напомним, ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина по коронавирусу: такое нарушения может караться крупными штрафами, а также тюремным заключением до 7 лет. Был также принят о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение карантина здоровыми гражданами.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
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