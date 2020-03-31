В Госдуме одобрили штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантина здоровыми гражданами

31 Март 2020 2020-03-31T11:56:29+03:00

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Поправки в КоАП, предусматривающие введение штрафов для нарушителей карантина, приняли в Госдуме.

После того, как в Москве ввели режим изоляции для сдерживания распространения коронавируса, примеру столичных властей последовали главы еще почти 30 регионов страны. Там, где введены ограничения, жителям запрещено покидать дома без веской причины. Напомним, Китай, который почти за три месяца остановил внутреннее распространение болезни, сумел добиться таких результатов в основном при помощи социальной изоляции. Их пример взяли на вооружение в других странах, где борются с распространением болезни.

Согласно поправкам в кодекс об административных правонарушениях за нарушение режима карантина:

- физические лица заплатят штраф от 15 до 40 тысяч рублей;

- должностное лицо - от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей;

- юридическое лицо - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

За те же нарушения, но повлекшее причинение вреда здоровью или смерти человека, наказание более суровое: для граждан от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток).

До семи лет тюрьмы грозит инфицированному человеку, который заразил других, нарушив карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU