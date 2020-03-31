Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей живущей пять лет в больнице девочки
Мосгорсуд отклонил апелляцию Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина, родителей девочки, которая всю свою жизнь провела в больнице. Об этой истории писали СМИ, ей занимались правоохранители и детский омбудсмен. Девочка оказалась "узницей" перинатального центра по воле родителей.
Мама и папа решили, что дочь больна. Она и правда родилась недоношенной, но врачи выходили младенца и дали разрешение на выписку. Правда, мама вскоре вернула ребенка обратно в больницу. Чтобы у родственников не возникало лишних вопросов, сказали - девочка болеет. Для ребенка арендовали отдельную палату за кругленькую сумму и наняли двух нянь, одна из которых настолько сблизилась с ребенком, что захотела удочерить малышку.
В феврале Пресненский суд постановил передать девочку под опеку органов соцзащиты, а также взыскал с родителей алименты. Родители с этим не согласились и подали апелляцию. Ее отклонил Мосгорсуд, сообщает РБК.
ИСТОЧНИК KP.RU