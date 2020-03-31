Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей живущей пять лет в больнице девочки

31 Март 2020 2020-03-31T14:56:24+03:00

Ребенок все эти годы не покидал стен перинатального центра, потому что родители решили, что дочь смертельно больна и не может жить без врачебной помощи

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Мосгорсуд отклонил апелляцию Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина, родителей девочки, которая всю свою жизнь провела в больнице. Об этой истории писали СМИ, ей занимались правоохранители и детский омбудсмен. Девочка оказалась "узницей" перинатального центра по воле родителей.

Мама и папа решили, что дочь больна. Она и правда родилась недоношенной, но врачи выходили младенца и дали разрешение на выписку. Правда, мама вскоре вернула ребенка обратно в больницу. Чтобы у родственников не возникало лишних вопросов, сказали - девочка болеет. Для ребенка арендовали отдельную палату за кругленькую сумму и наняли двух нянь, одна из которых настолько сблизилась с ребенком, что захотела удочерить малышку.

В феврале Пресненский суд постановил передать девочку под опеку органов соцзащиты, а также взыскал с родителей алименты. Родители с этим не согласились и подали апелляцию. Ее отклонил Мосгорсуд, сообщает РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU