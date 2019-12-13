О правах ребенка вспомнили через 5 лет: на родителей девочки из перинатального центра органы опеки подали в суд

Что будет дальше с 5-летней Сашей, которая ничего кроме больницы не видела, не известно. Для нее стены палаты — родной дом, а самые близкие люди — врачи и няни. В любом случае, недолго ей осталось жить в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Неравнодушные уже предложили скинуться на зарплату няни, чтобы хоть на какое-то время она оставалась рядом с 5-летней Сашей и помогла ей адаптироваться в новом для нее мире.

Напомним, что на прошлой неделе вскрылась жуткая история про маленькую девочку Сашу, которую еще в младенчестве родные мама и папа поместили в дорогую частную клинику и так там и оставили. Вся забота о ребенке — оплата отдельной палаты (1 000 000 в месяц), зарплата двух сменных нянь — (300 000 рублей). Сами родители появлялись лишь изредка, считая дочку неизлечимо больной, хотя врачи говорили им, что это не так. Кроме Саши в обеспеченной и религиозной семье воспитывается еще три мальчика. Но Сашу с днями рождения и новогодними праздниками поздравлял персонал больницы.

Вот уже почти год волонтеры и отдельно взятые сотрудники правоохранительных органов борются за права Саши. При этом о положении ребенка было известно не только руководителю клиники, но многим другим компетентным органам (прокуратуре, уполномоченным по правам детей, органам опеки). Но ничего не происходило, как жил абсолютно здоровый ребенок в больнице, так буквально до сих пор и живет. И, кажется, только после предания огласке дело сдвинулось с мертвой точки.

Еще во вторник 10 декабря пресс-служба Департамента социальной защиты населения города Москвы заявила, что в недрах ведомства готовится иск о лишении родительских прав. И вот уже в четверг вечером непосредственный участник этой истории, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощи детям-сиротам» Елена Альшанская сообщила, что иск подан в суд. Оказывается, это можно сделать довольно быстро, без комиссий (а их за этот год было не меньше 5) и непонятных судебных разбирательств, когда медцентр подает в суд на семью, требуя забрать ребенка. И суд предписывает забрать, но ничего не происходит.

Что ждет ребенка дальше? Если бабушка и дедушка не решатся забрать внучку к себе, то сначала Саша, как беспризорный ребенок, попадет в приют. А потом ей подыщут опекунскую семью, а маме и папе назначат экспертизу. Не исключено, что их могут совсем лишить родительских прав. В любом случае, жизнь Саши в ближайшее время сильно изменится. Что для ребенка ее возраста стресс.

Сашу (на фото) обнаружили сотрудники благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам».Фото: Youtube

Как значится в официальном сообщении Департамента социальной защиты, с Сашей каждый день теперь работают психологи. Но неравнодушные уже предложили скинуться на няню, если та откажется бесплатно побыть рядом с ребенком и помочь ей адаптироваться к абсолютной новой для нее среде. Под каждой новостью о Саше, в том числе и на страничке социальной сети Елены Альшанской, простые люди пишут:

«Как она бедная все это переживет? Хорошо бы, чтобы няня эта не исчезла так сразу, а хоть чуть-чуть побыла бы с девочкой. Давайте скинемся ей на зарплату».

«Может она приличная женщина и согласится еще побыть с Сашей пусть и бесплатно?»

Сама же Елена Альшанская, работающая с детьми-сиротами уже много лет, уверена:

- Все теперь только начинается. Очень сложная во всех отношениях ситуация. Очень сложно найти хороший для всех выход. Но надо постараться. У Саши должно быть детство».

Абсолютно здоровую девочку родители всю жизнь держат взаперти в больничной палате .

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