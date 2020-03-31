2020-03-31T16:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков оценил работу российских медиков в ситуации с коронавирусом

Он отметил, что оперштаб и система здравоохранения работают очень хорошо
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Песков: медики и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работают очень хорошоПесков: медики и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работают очень хорошоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российская система здравоохранения и медики в ситуации с коронавирусом работают очень хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо, - сказал он во время пресс-конференции с журналистами.

Песков отметил, что ни одна система здравоохранения в мире не была готова к такой вспышке инфекции.

Напомним, по состоянию на 31 марта в России зафиксировано 2337 случаев заболевания коронавирусом, 17 человек скончались. При этом, 121 человек смог полностью излечиться, следует из данных сайт стопкоронавирус.рф.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 73 регионах России.

Сейчас граждан страны просят не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома. Официально режим самоизоляции был введен в половине регионов России. Первой подобные меры приняла Москва.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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