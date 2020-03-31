2020-03-31T16:34:26+03:00
Общество

Школьникам посоветовали готовиться к удаленной сдаче экзаменов

Проверку знаний могут провести дистанционно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Экзамены могут провести дистанционноЭкзамены могут провести дистанционноФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Перенос вступительных экзаменов в вузы – вполне оправданная мера. Такое мнение выразил доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Эксперт одобрил решение Минобрнауки, а также выразил предположение, что в случае необходимости экзамены могут быть проведены дистанционно.

«Технически надо готовиться. Все-таки экзамены по удаленке, наверное, будут. Это тоже возможно, во всяком случае в Москве. У нас достаточно материальной базы для того, чтобы все это обеспечить. Если речь идет о ЕГЭ, уже совершенно очевидно, что к этому надо готовиться», — цитирует Ямбурга телеканал «360».

Эксперт добавил, что сейчас, во время карантина, школьникам не время расслабляться. Если ученики полностью отвлекутся от занятий, позже им будет сложнее наверстывать и вспоминать программу, что, несомненно, ухудшит их результаты на экзаменах, считает доктор наук.

Напомним, ранее Минобрнауки вынуждено было отложить старт приемной комиссии в вузах из-за распространения коронавируса. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что экзамены будут перенесены недели на три-четыре, передает Пятый канал.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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