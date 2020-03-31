2020-03-31T16:02:04+03:00
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности гидросистемы

На борту лайнера было 80 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолет экстренно приземлился в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности гидросистемыСамолет экстренно приземлился в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности гидросистемыФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности гидросистемы.

Лайнер следовал из Краснодара в Москву. На его борту было 80 человек.

«Все прошло благополучно», - передают РИА Новости сообщение представитель экстренных служб.

На данный момент идет проверка на предмет поломки.

Напомним, днем ранее в аэропорту Шереметьево самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines сдул струей воздуха контейнер для багажа. Подхваченный сильным потоком воздуха контейнер ударил другое воздушное судно, а у стоявшего самолета повредили двигатель.

Отметим, что на данный момент число рейсов самолетов в мире сократилось больше чем в 2,5 раза из-за мер, принятых в рамках борьба с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar

ИСТОЧНИК KP.RU

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