Число рейсов самолетов в мире сократиловь больше чем в 2,5 раза из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T12:21:41+03:00

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Число стран, отменяющих или ограничивающих международное авиасообщение из-за коронавируса, растет.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, самолет из других стран будут принимать в российских аэропортах только для возвращения наших граждан. Украина тоже закрыла границы, причем сохранять возможность вернуться на родину для своих граждан, власти оставлять не стали.

Границы закрыты для иностранцев в Израиле, такой же запрет ввели в ЕС, причем по мнению чиновников из Чехии, Евросоюз может таких мер защиты придерживаться два года.

По данным портала Flightradar больше чем в 2,5 раза сократилось число вылетов самолетов: 6 марта их было 188 тысяч, а 26 марта - всего 69 тысяч.

Сокращается число поездок и наземным транспортом. В Москве на дорогах стало на 67 процентов меньше машин.

ИСТОЧНИК KP.RU