2020-03-31T17:18:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Лукашенко прокомментировал смерть актера Дашкевича от коронавируса

Виктор Дашкевич скончался ночью 31 марта в Витебске
Юлия Кекова
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Фото: kolastheatre.byФото: kolastheatre.by
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Утром 31 марта стало известно о смерти в Витебске 75-летнего актера Виктора Дашкевича. Он служил в местном Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа.

Ранее у мужчины врачи диагностировали коронавирус. Он был доставлен в больницу с тяжелой формой пневмонии.

На встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой президент Белоруси Александр Лукашенко высказался о случившемся.

- Мы подозреваем, что, кроме пневмонии и других болезней, был у него и этот вирус. Мы же просили. Ему завтра 80 лет, почему ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? Стариков однозначно надо сберечь, потому что у них ослабленный иммунитет. И букет заболеваний, - приводит kp.by слова Лукашенко.

Также глава государства отметил, что жена и дочь Дашкевича здоровы.

- Жена здоровая, дочка здоровая. Сильный иммунитет. А он бедолага не выдержал, - отметил президент.

Лукашенко сказал, что в таком людям пожилого возраста сейчас нужно беречь себя.

В целом президент заявляет о способности системы здравоохранения в стране успешно справляться с имеющимися вызовами, в частности и с распространением коронавируса.

Лукашенко про смерть актёра в Витебске. Источник: телеканал ОНТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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