Весенний призыв 2020: даты отправки призывников в войска сдвинут из-за COVID-19
Весенний призыв 2020 года в России начинается с 1 апреля, но сроки отправки призывников в войска сдвинуты.
Корректировка даты отправки призывников на прохождение срочной службы в рядах российской армии связана с распространением в стране коронавирусной инфекции.
- Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов, - цитирует слова министра обороны РФ Сергея Шойгу издание "Красная звезда".
Уточняется, что срочники будут отправлены к местам службы не ранее 20 мая.
Новобранцы на время будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить контакты с гражданским населением.
Также предусмотрены особые меры по раннему выявлению и изоляции заболевших коронавирусом военнослужащих в пути следования к месту прохождения службы.
Напомним, Указ о весеннем призыве на службу в российскую армию президент РФ Владимир Путин подписал 30 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU