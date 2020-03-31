2020-03-31T17:55:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Весенний призыв 2020: даты отправки призывников в войска сдвинут из-за COVID-19

Весенний призыв 2020 года в России начинается с 1 апреля
Юлия Кекова
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Весенний призыв в России начнется 1 апреляВесенний призыв в России начнется 1 апреляФото: Евгения ГУСЕВА
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Весенний призыв 2020 года в России начинается с 1 апреля, но сроки отправки призывников в войска сдвинуты.

Корректировка даты отправки призывников на прохождение срочной службы в рядах российской армии связана с распространением в стране коронавирусной инфекции.

- Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов, - цитирует слова министра обороны РФ Сергея Шойгу издание "Красная звезда".

Уточняется, что срочники будут отправлены к местам службы не ранее 20 мая.

Новобранцы на время будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить контакты с гражданским населением.

Также предусмотрены особые меры по раннему выявлению и изоляции заболевших коронавирусом военнослужащих в пути следования к месту прохождения службы.

Напомним, Указ о весеннем призыве на службу в российскую армию президент РФ Владимир Путин подписал 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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