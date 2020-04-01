Максим Галкин: Очень переживаю, что коллеги легкомысленно относятся к карантину

1 Апр 2020 2020-03-31T18:04:19+03:00

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Звезды нашего шоу-бизнеса в первые дни распространения коронавируса проявили себя не слишком ответственно. Все началось с того, что Лев Лещенко оказался в больнице с подозрением на коронавирус. Выяснилось, что знаменитый певец недавно вернулся из США, а после этого посещал многолюдные мероприятия - день рождения супруги Игоря Крутого, съемки программы Андрея Малахова... В результате многим известным людям пришлось пережить неприятные дни и срочно сдать анализы на наличие нового страшного вируса.

В интервью «Комсомольской правде» Максим Галкин рассказал о своей самоизоляции.

- Очень ответственно отношусь к карантину! - заявил Галкин. - Решил минимизировать свои выходы куда-либо. Слава богу, и «Сегодня вечером», и «Лучше всех» отсняты вперед. Потом будем думать, что делать дальше. Все концерты, выступления я перенес. Сижу дома. В кои-то веки на вопрос приятелей, зачем мне такой огромный дом и такая огромная территория, я имею адекватный ответ. Во всяком случае я себя вообще не чувствую в изоляции. Скорее на курорте каком-то, честное слово.

Но чувствую, что это максимально серьезная ситуация. И я очень переживаю, что многие коллеги как-то очень легкомысленно к этому относятся. Я не просто сижу дома. Я не встречаюсь ни с какими друзьями, ни разу не ходил в гости, ни разу никто не пришел к нам.

ИСТОЧНИК KP.RU