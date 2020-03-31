Умерших от коронавируса в США уже больше, чем в Китае

31 Март 2020 2020-03-31T23:26:56+03:00

В США коронавирусом заразились более 181 тысячи человек Фото: REUTERS

Число умерших от коронавируса в США превысило 3,6 тысячи, заразились более 181 тысячи человек

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Число людей, умерших от коронавируса COVID-19 в США, превысило число жертв этой инфекции в Китае. По данным на этот час, в Соединенных Штатах от вызываемой вирусом пандемии нового типа скончались 3606 человек, в Китае же с начала вспышки заболевания умерли 3309 пациентов.

С начала пандемии в Штатах коронавирусом заразились 181099 граждан, выздоровели 6038 больных, в Поднебесной в общей сложности за все время эпидемии заболели 82278 человек, излечились 76206.

Американские СМИ отмечают, что COVID-19 в США унес уже больше жизней, чем теракты 11 сентября 2001 года, когда погибли около трех тысяч человек.

Карта распространения коронавируса

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент страны Дональд Трамп заявил, что пока не намерен вводить общенациональный карантин, поскольку это, по его словам, «слишком неудобно».

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU