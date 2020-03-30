Мишустин призвал ввести самоизоляцию по всей России и одобрил штрафы для нарушителей
Руководители регионов должны проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.
- Вчера (29 марта,-Ред.) указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, - сказал Мишустин.
По его словам, власти делают все, чтобы нерабочую неделю россияне провели комфортно в режиме самоизоляции.
- А те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других, - сказал Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин.Фото: REUTERS
Он напомнил, что правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение режима карантина. Сейчас поправки находятся на рассмотрении в Госдуме. Гражданам, не соблюдающим правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за нарушение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают 1 миллиона рублей.
По словам премьера, главное - не снижать темп в борьбе с распространением коронавируса. Основной задачей правительства Мишустин назвал работу на опережение.
- Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Решения, которые были приняты - президента, правительства - были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших, - отметил премьер.
Россиян будут штрафовать за несоблюдение правил карантина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мишустин сообщил, что в первую очередь адресную поддержку получат самые пострадавшие отрасли — транспорт, туризм, гостиничный бизнес и общепит. Из Резервного фонда будет выделено 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые сейчас вывозят россиян из других стран. По словам премьера, кабмин также разрабатывает меры поддержки организациям, работающим в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта.
- Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода . При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети - банки для кредитного портфеля до полутриллиона рублей, - пояснил премьер.
Он также напомнил, что с июля правительство расширит специальный налоговый режим для самозанятых. Но вводить его регионы смогут по своему решению, заметил премьер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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