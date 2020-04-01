2020-04-01T03:48:20+03:00
В мире

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца

Министр обороны США считает, что "пока время еще не пришло"
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Министр обороны США Марк Эспер в интервью CBS News заявил, что еще не время эвакуировать экипаж авианосца "Теодор Рузвельт", на котором произошла вспышка коронавируса, добавив, что военное ведомство "организовало доставку большого числа необходимых запасов и оказание медицинской помощи". Глава Пентагона также признался, что пока еще не читал рапорт капитана судна, в котором тот просил о срочной помощи всему экипажу боевой единицы американских ВМС.

В понедельник Бретт Крозье, командующий "Теодором Рузвельтом", послал в министерство обороны рапорт, в котором доложил, что на корабле не могут быть созданы условия для предотвращения распространения вируса, так как на судне не хватает места для обеспечения карантина и изоляции заболевших. Завершается документ, часть которого попала в СМИ, предложением полностью эвакуировать всех военнослужащих и поместить их под медицинское наблюдение.

Впервые о вспышке COVID-19 на "Теодоре Рузвельте" стало известно 24 марта, когда вирус обнаружили у трех членов команды, а к 30 марта положительный результат дало тестирование на коронавирус уже у 40 моряков. Всего экипаж авианосца, находящегося на базе ВМС США на острове Гуам, насчитывает около 6 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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