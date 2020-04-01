CNN: число жертв коронавируса в США может превысить потери во Вьетнамской войне

1 Апр 2020 2020-04-01T04:47:33+03:00

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Ближайшие две недели в США будут "жесткими и болезненными" из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, который он провел вместе с медицинскими специалистами, ответственными за разработку национальной стратегии борьбы с COVID-19. - Я хочу, чтобы каждый американец был подготовлен к этим тяжелым дням, которые ждут нас впереди, - заявил Трамп. - Нам предстоят две очень тяжелые недели, но потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, мы увидим настоящий "свет в конце тоннеля". Вместе с Трампом на брифинге выступил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который рассказал, что американские власти смогли добиться "определенного результата, хотя его и сложно оценить в цифрах". Тем не менее, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс отметила, что даже в том случае, если все рекомендации федерального правительства будут в точности выполнены, это все равно не позволит избежать большого числа жертв. По словам Брикс, используемые властями модели развития эпидемии говорят о том, что от COVID-19 умрут от 100 до 240 тысяч американских граждан, что, по замечанию телеканала CNN, значительно превышает потери США во время войны во Вьетнаме (по официальным данным — около 60 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU