ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T10:06:20+03:00

Информация для статистики ВОЗ по количеству выздоровевших может появиться по мере дальнейшего развития ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не все страны предоставляют организации информацию о вылечившихся пациентах

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения приостановили публикации данных о количестве выздоровевших людей от COVID-19 за пределами Китая, поскольку не все государства предоставляют достоверную информацию.

- У нас нет единых данных из источников разных стран о том, как много официально подтвержденных случаев выздоровления от коронавирусной инфекции. Далеко не все государства систематически предоставляются информацию, - сообщил РИА Новости представитель организации Тарик Язаревич.

Представитель ВОЗ отметил, что в некоторых государствах у людей все еще не было шанса излечиться от инфекции, поэтому информация для статистики может появиться по мере дальнейшего развития ситуации. Кроме того, коронавирус является новой болезнью. Для выявления закономерностей развития иммунитета и выздоровления пациентов нужно получить больше эпидемиологических сведений.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович высоко оценила предпринятые правительством страны меры борьбы с COVID-19.

Из-за трудностей в борьбе с заболеванием у развивающихся стран Генеральный секретарь ООН предложил напечатать дополнительные деньги для исследований и лечения коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU