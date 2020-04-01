2020-04-01T07:53:46+03:00
В мире

Последние новости на утро 1 апреля 2020: В ВОЗ высоко оценили меры России против коронавируса, россиянам проиндексируют пенсии, а ученые из «Сколково» создали оружие против COVID-19

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 1 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На сегодняшний день жесткие карантинные меры приняты уже в 51 регионе РоссииНа сегодняшний день жесткие карантинные меры приняты уже в 51 регионе РоссииФото: REUTERS
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высоко оценила предпринятые российским правительством масштабные меры борьбы с коронавирусом COVID-19. Она считает, что эти меры помогут избежать «европейского» сценария эпидемии в нашей стране.

На сегодняшний день жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 51 регионе Российской Федерации. А в Карелии на фоне распространения инфекции не только ввели режим всеобщей самоизоляции, но и ограничили продажу алкоголя. Теперь в республике купить спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 14:00.

Ученые из московского инновационного центра «Сколково» рассказали, что нашли способ эффективно бороться с бактериями, грибками и вирусами. Российские специалисты утверждают, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса COVID-19.

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,061%, индексация коснется почти четырех миллионов россиян. Кроме того, Госдума изменила правила обязательного техосмотра. Теперь владельцы легковушек от 10 лет должны проверять свой автомобиль ежегодно, а для машин от четырех до 10 лет техосмотр необходимо проходить каждые два года..

К слову, итальянская автомобильная компания Automobili Lamborghini в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в Италии объявила, что решила наладить выпуск медицинских масок и защитных экранов для лица. Для этого производитель спортивных каров переоборудует несколько цехов на своем заводе под Болоньей, а средства защиты будет передавать местной больнице. В компании обещают производить до тысячи масок в день.

Тем временем число умерших от коронавируса в США уже превысило число жертв этой инфекции в Китае. В ночь на среду в Штаты вылетел самолет ВКС России, который доставит в США медицинское оборудование и защитные маски, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Печальная новость: в Москве от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались пять пожилых пациентов в возрасте от 61 до 74 лет, причем у всех них были сопутствующие заболевания. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали кардиосклерозом, гипертонической болезнью, ХОБЛ, у троих из них был сахарный диабет, а у одной из пациенток было еще и онкологическое заболевание. Всего же в столице COVID-2019 диагностировали у более чем 1600 человек. Среди тех, у кого тест на коронавирус показал положительный результат, оказался главный врач специализированной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, это важно для их собственной безопасности.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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