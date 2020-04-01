Стоимость нефти марки Brent снизилась до $24,89

1 Апр 2020 2020-04-01T11:46:48+03:00

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Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года опустилась ниже $25. На бирже ICE в Лондоне стоимость снизилась на 5,5% и достигла $24,9 за баррель.

Цена нефти WTI также снизилась, но на 1,9% и достигла $20,09 за баррель.

Ранее сайт kp.ru приводил комментарии эксперта о том, что станет с российской экономикой при цене в $10 за баррель.

На сайте также сообщалось, что 30 марта стоимость нефти марки Brent упала до минимума за 18 лет. На биржевых торгах её цена достигала 22,58 доллара за баррель. Позднее стоимость фьючерсов нефти марки Brent отыграла падение и выросла до 22,99 доллара за баррель. Также 30 марта стоимость майских фьючерсов на смесь марки WTI опустилась до 19,92 доллара за баррель, но позже цена нефти данной марки повысилась до 20, 57 доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU