30 Март 2020 2020-03-30T14:53:35+03:00

Стоимость нефти марки Brent упала до минимума за 18 лет Фото: REUTERS

На биржевых торгах 30 марта цена смеси опускалась до 22,58 доллара за баррель

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В ходе торгов на бирже 30 марта цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до минимума за 18 лет и упала до отметки 22,58 доллара за баррель, что является минимальный уровень с ноября 2002 года, пишет Reuters. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Позднее смесь марки Brent отыграла падение и выросла до 22,99 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на смесь марки WTI по состоянию опустилась до 19,92 доллара за баррель, но позже цена нефти данной марки повысилась до 20, 57 доллара

Напомним, что ранее на закрытии прошлых торгов цена на топливо марки WTI опустилась до 19,48 долларов за баррель впервые с 2002 года, а нефть марки Brent достигла отметки в 23,5 доллара за баррель.

Нефтяные котировки стали серьезно терять в цене после распространения в мире коронавируса COVID-19, а также выхода России из договора по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и увеличением Саудовской Аравии добычи нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU