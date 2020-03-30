Обвала рубля не будет, а накопленных резервов хватит на несколько лет кризиса

Видимо, не зря глава Центробанка Эльвира Набиуллина на недавней пресс-конференции повесила на лацкан пиджака брошь-неваляшку. Эта всем знакомая с детства игрушка теперь символизирует финансовую устойчивость страны. Объясняем, как работает этот механизм в кризис.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

В последние годы финансовые власти учли все ошибки прошлых лет и создали такую систему, которая может выдерживать даже колоссальные внешние шоки. К примеру, такие, которые происходят прямо сейчас. Судите сами, цена на нефть с начала года снизилась более чем в три раза - с $70 до $22 за баррель. Но курс национальной валюты при этом упал всего на четверть - до 80 рублей за доллар. А дефицит федерального бюджета если и будет, то не критичным. Запаса прочности, накопленного за последние годы, хватит на несколько лет. За счет этих денег можно будет и покрывать недостачу в казне, и стабилизировать курс валюты.

- ЦБ РФ использует свои резервы для поддержки курса рубля. Балансируя между спросом и предложением на валюту, ЦБ использует свои резервы для сглаживания последствий нефтяного шока, - говорит Сергей Коныгин, аналитик Газпромбанка. - Мы оцениваем, что в этом году ЦБ направит около $20 млрд своих активов на продажу валюты в соответствии с бюджетным правилом и в рамках сделки по Сбербанку.

Хитрость финансовой системы России заключается в том, что она сбалансирована при цене на нефть в $42 за баррель. Если цена выше, тогда деньги складируются в Фонде национального благосостояния. Если ниже - накопленные доллары продаются на открытом рынке и сдерживают ослабление рубля. То есть, сейчас ЦБ и Минфин понимают, что бюджет будет дефицитным при нынешней стоимости нефти, поэтому начали сразу же продавать доллары из кубышки, чтобы сбить первые порывы спекулянтов поиграть на обрушение курса рубля. В любом случае вырученные деньги в ближайшее время пригодятся, особенно в свете борьбы с распространением эпидемии коронавируса.

- Таким образом, сейчас ЦБ фактически замещает выпадающий нефтегазовый экспорт из-за снижения цен на нефть. Объем продаж при среднегодовой цене на нефть $30 за баррель, по нашей оценке, составит $1 - 2 млрд в месяц, - говорит Сергей Коныгин. Но даже при экстремально низких котировках нефти ($10 за баррель) резервов будет достаточно, чтобы профинансировать дефицит текущего счета платежного баланса и отток капитала.

Не факт, что в этом случае курс доллара останется на уровне 80 рублей. Но и ожидать курса в 150 - 200 рублей в таком случае не стоит.

БАЛАНС ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

Кстати, один из самых мощных факторов, который влияет на курс национальной валюты, - это тот самый платежный баланс. Он отражает все внешнеторговые операции страны. Когда страна больше экспортирует и получает за это валюту, то он профицитный. А когда наоборот - больше покупает импортных товаров, тогда дефицитный.

К примеру, в последние годы Россия получала высокие доходы от продажи нефти. Если бы все эти деньги распределялись по экономике, курс рубля был бы более крепким - 45 - 50 рублей за доллар. Но правительство «стерилизовало» львиную часть валюы в ФНБ. В итоге курс рубля почти не менялся и стоял в районе 60 - 65 рублей за доллар.

Сейчас возникла обратная ситуация. Цена на нефть снизилась втрое. Поступления от экспорта резко упали. Плюс из России стали выводить деньги иностранцы. В такой ситуации курс доллара должен был бы улететь на 100 - 120 рублей. Но этого не произошло.

- В результате введения бюджетного правила ЦБ РФ с начала 2017 года по февраль 2020 года активно покупал валюту, откладывая средства на черный день. Благодаря этой стратегии было накоплено более $150 млрд в ликвидной части Фонда национального благосостояния. Всего на 20 марта объем золотовалютных резервов ЦБ РФ составляет $550 млрд долл. Совокупный объем внешнего долга составляет $481 млрд, - объясняет Сергей Коныгин. - Согласно графику погашения внешнего долга, в этом году предстоит погасить $59 млрд, но значительная часть этой суммы будет рефинансирована, как и в прошлые годы.

РЕЗЕРВОВ ХВАТИТ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

По словам эксперта, уровень наших резервов с запасом обеспечивает выполнение внешних обязательств. То есть, у нас есть деньги, чтобы платить по внешним долгам и чтобы покупать нужные нам импортные товары. При этом даже уход из нашей страны всех иностранных инвесторов (что тоже влияет на платежный баланс и курс национальной валюты) не будет катастрофичным.

- Даже если предположить, что все нерезиденты продадут свои активы в ОФЗ и репатриируют выручку (около $37 млрд ), резервов хватит даже на покрытие этого оттока. При этом большой частью внешнего долга России владеют российские компании и инвесторы, поэтому достаточность резервов ЦБ имеет значительный запас, - констатирует Сергей Коныгин.

Другими словами, даже если цена на нефть упадет очень-очень низко, накопленных денег нам хватит на несколько лет. Напомним, по подсчетам Минфина, этот срок составляет 6 - 10 лет. Тем не менее все будет зависеть не только от внешних условий, но и от внутренней ситуации в стране. Из-за мер по борьбе с распространением новой инфекции экономическая активность заморожена. Бизнес терпит убытки. А это отразится на будущих налоговых поступлениях. Поэтому правительству и ЦБ было бы логично тратить деньги не только на балансировку статистических величин вроде платежного баланса, но и на конкретную помощь реальному бизнесу и гражданам. Здесь правительство явно недорабатывает. В то время как финансовую систему в стране сделали железобетонной, бизнес-климат, к сожалению, оставляет желать лучшего.

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