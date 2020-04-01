2020-04-01T12:25:40+03:00
Коронавирус Covid-19

За рубежом остаются 109 российских туристов

Все остальные организованные путешественники вернулись на родину
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиян вывозят чартерными рейсамиРоссиян вывозят чартерными рейсамиФото: Анастасия Черникова
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Практически все организованные российские туристы вернулись на родину. За рубежом остаются 109 человек. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила пресс-служба Ростуризма.

"За минувшие две недели в страну вернулось около 160 000 организованных туристов из 43 стран мира. Большинство организованных туристов вернулись в Россию планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Речь идет только о тех путешественниках, которые купили путевки через туроператоров. Однако в разных странах мира остается много россиян, которые самостоятельно организовывали свои поездки. Их возвращением занимается Росавиация и МИД при участии Ростуризма.

Уже были организованы специальные чартерные рейсы для эвакуации наших соотечественников из Марокко, Филиппин и Индии. Отдельные направления, в частности Латинская Америка, прорабатываются.

Сайт kp.ru писал, что ранее премьер Михаил Мишустин поручил выделить средства на помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за границы из-за ограничений, введенных на фоне ситуации с коронавирусом.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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