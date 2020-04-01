Замглавы Минздрава уволился по собственному желанию
Заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников ушёл с должности по собственному желанию.
Распоряжение об освобождении Костенникова с должности, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в отставку ушёл министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс. Его обязанности временно исполняет помощник Уго де Йонг.
Накануне ухода с поста Бруно Брюинс внезапно потерял сознание на заседании парламента Нидерландов, во время обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса. Все произошло, когда министр подошел к трибуне и собирался произнести речь. Присутствующие помогли ему подняться. Главе Минздрава предложили присесть, пододвинули к нему кресло, однако тот отказался, сделал несколько глотков воды и начал выступление. Позже врач посоветовал политику немного отдохнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU