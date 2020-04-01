2020-04-01T17:38:57+03:00
Общество

"Карантиновидение" 2020: Little Big запустили свой песенный конкурс

В нем может принять участие любой желающий
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Little Big запустили в Сети новый конкурс "Карантиновидение"Little Big запустили в Сети новый конкурс "Карантиновидение"Фото: Кадр видео
Изменить размер текста:

В связи с распространением коронавируса организаторы отменили Евровидение 2020. От России на конкурс должна была поехать группа Little Big. Несмотря на сложившуюся ситуацию, участники группы решили не отчаиваться, а запустить свое собственное - домашнее "Карантиновидение" 2020. В отличие от обычного конкурса, в нем может принять участие любой желающий.

Об условиях "Карантиновидения" лидер Littlle Big Илья Прусикин и блогер Эльдар Джарахов рассказали на YouTube канале "КликКлак". Для того чтобы принять участие в конкурсе, вам надо сочинить песню, снять минутный клип на мобильный телефон в домашних условиях и выложить видео в инстаграм с хештегом #Карантиновидение2020. Под роликом также необходимо отметить Илью Прускина, Эльдара Джарахова и "КликКлак".

- Не стесняйтесь, записывайте песни и снимайте клипы на любую тему. Мы обязательно посмотрим все ваши видео и надеемся, что их увидит вся страна, а может, и весь мир, - подбодрил участников Прусикин.

Видео конкурсантов жюри будет просматривать на канале "КликКлак". Кстати, Прусикин и Джарахов и сами пообещали поучаствовать в конкурсе.

Карантиновидение 2020 Little Big.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РЖД временно отменит сбор за возврат неиспользованных билетов
Эксперты рассказали, какое цифровое будущее ждет Россию после коронавируса
Роспотребнадзор: количество нерабочих дней должно быть продлено
«Никто заборов городить не будет»: Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и области не планируется
В Мосгордуме утвердили штраф за несоблюдение режима самоизоляции
Авито будет блокировать объявление о продаже пропусков для передвижения по городу
"Карантиновидение" 2020: Little Big запустили свой песенный конкурс
Минюст предложил из-за коронавируса отложить браки и разводы до июня
Банковские комиссии при оплате коммуналки могут отменить уже в апреле
Мишустин: процедура банкротства на фоне коронавируса станет бесплатной
МИД: за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться на родину
Мишустин: авиакомпании получат 1,5 млрд руб. компенсации за вывоз россиян из-за рубежа
В московском метро начали делать разметку для соблюдения дистанции
В Госдуме позитивно отнеслись к необходимости вести журнал здоровья на карантине
Март-2020 стал самым теплым за 13 лет в Москве
В НАТО призвали сотрудничать с Россией в борьбе с коронавирусом
Российские туристы, застрявшие в Таиланде: самолет могут отменить за полчаса до вылета
В Пензе создадут общественный Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом
Врач сказал, может ли передаваться половым путём коронавирус
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу поддельных лекарств в интернете
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу поддельных лекарств в интернете
Названы 10 регионов России, где нет коронавируса
Врач рассказал об опасных проявлениях коронавируса у детей
Генпрокуратура примет «исчерпывающие меры», чтобы не допустить роста цен на продукты