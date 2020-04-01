"Карантиновидение" 2020: Little Big запустили свой песенный конкурс

1 Апр 2020 2020-04-01T17:38:57+03:00

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В связи с распространением коронавируса организаторы отменили Евровидение 2020. От России на конкурс должна была поехать группа Little Big. Несмотря на сложившуюся ситуацию, участники группы решили не отчаиваться, а запустить свое собственное - домашнее "Карантиновидение" 2020. В отличие от обычного конкурса, в нем может принять участие любой желающий.

Об условиях "Карантиновидения" лидер Littlle Big Илья Прусикин и блогер Эльдар Джарахов рассказали на YouTube канале "КликКлак". Для того чтобы принять участие в конкурсе, вам надо сочинить песню, снять минутный клип на мобильный телефон в домашних условиях и выложить видео в инстаграм с хештегом #Карантиновидение2020. Под роликом также необходимо отметить Илью Прускина, Эльдара Джарахова и "КликКлак".

- Не стесняйтесь, записывайте песни и снимайте клипы на любую тему. Мы обязательно посмотрим все ваши видео и надеемся, что их увидит вся страна, а может, и весь мир, - подбодрил участников Прусикин.

Видео конкурсантов жюри будет просматривать на канале "КликКлак". Кстати, Прусикин и Джарахов и сами пообещали поучаствовать в конкурсе.

Карантиновидение 2020 Little Big.

ИСТОЧНИК KP.RU