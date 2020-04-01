Ограничивать движение между Москвой и Подмосковьем из-за коронавируса не станут

1 Апр 2020 2020-04-01T20:21:24+03:00

Власти обещают не ограничивать движение между Москвой и Подмосковьем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работающие в столице жители области смогут без ограничений добираться до работы

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Движение между Москвой и Подмосковьем не будет ограничено из-за мер, принимаемых для противодействия коронавирусу. Работающие в столице жители области смогут без проблем добираться до своих рабочих мест.

Власти заверяют, что будет организовано единое пространство, а движение между субъектами не затруднится.

- Никто заборов городить не будет, как и прежде, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» .

С понедельника, 6 апреля жители получат доступ к специальной цифровой платформе, где можно будет оформлять пропуск для передвижения по улице.

Власти отмечают, что даже в случае ужесточения режима возможность добираться до своих рабочих мест останется у работников жизненно важных сфер: тех, кто лечит, строит, трудится в сфере ЖКХ и на общественном транспорте, сообщает телеканал «360».

За прошедшие сутки в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Также стало известно о смерти 8 человек. Таким образом, с начала вспышки болезни на территории нашей страны погибло 17 человек. За тоже время медики провели больше полумиллиона тестов, а 121 человек успешно излечились.

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ИСТОЧНИК KP.RU