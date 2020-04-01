2020-04-01T07:48:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 1 апреля 2020: заболел главный борец с COVID-19 Денис Проценко, депутаты определили стоимость фейка

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 1 апреля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Проценко заявил, что во время собственного лечения продолжит работать - на удаленке. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПроценко заявил, что во время собственного лечения продолжит работать - на удаленке. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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За прошедшие сутки в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Также стало известно о смерти 8 человек. Таким образом, с начала вспышки болезни на территории нашей страны погибло 17 человек. За тоже время медики провели больше полумиллиона тестов, а 121 человек успешно излечились.

Накануне стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Именно в это место стекается большинство больных в столице. Медик сообщил, что изолировался в своем кабинете и продолжает работу.

- Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело... Stay tuned, - сказал главврач больницы в Коммунарке.

Тем временем в России ужесточили ответственность для тех, кто подвергает опасности жизни других во время вспышки COVID-19. В последний день марта Госдума сразу в трех чтениях рассмотрела закон об этом. Распространителей фейков по новому закону накажут рублем. Обычный человек заплатит до 700 тысяч рублей, юридическое лицо или СМИ - до 3 миллионов. Несоблюдение карантина, которое приведет к гибели людей оценили в пять лет тюрьмы.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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