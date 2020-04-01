2020-04-01T20:48:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайский студент вернул коронавирус в Ухань из Великобритании

Подростка доставили в Уханьскую больницу как бессимптомного носителя коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китайский студент вернул коронавирус в Ухань из ВеликобританииКитайский студент вернул коронавирус в Ухань из ВеликобританииФото: REUTERS
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Китайский подросток, который учится в Великобритании, вернул коронавирус COVID-19 в первоначальную точку распространения инфекции.

Как сообщает Daily Mail, студент прибыл в Ухань из Ньюкасла через аэропорт Пекина, где у него взяли тест на коронавирусную инфекцию. У молодого человека не было никаких симптомов заболевания, однако результат анализов оказался положительным. Подростка доставили в Уханьскую больницу как бессимптомного носителя COVID-19.

Издание приводит статистике, согласно которой большинство случаев заражения коронавирусом в Пекине выявляют среди тех, кто прибыл из Великобритании, Италии и Испании.

Напомним, на данный момент более 93% зараженных COVID-19 в Китае полностью выздоровели. В больницах страны остаются 2004 пациента. Всего в поднебесной насчитывается 81,5 тысячи случаев заражения. Выздоровели более 76 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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