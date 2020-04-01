2020-04-01T21:40:54+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: в ближайшие несколько дней на планете будет миллион заболевших коронавирусом

На данный момент в мире зарегистрировано более 850 тыс. случаев заражений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На данный момент в мире зарегистрировано 858 335 случаев зараженийНа данный момент в мире зарегистрировано 858 335 случаев зараженийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил свою обеспокоенность быстрым распространением коронавирусной инфекции «практически во всех странах и территориях» и заявил, что в ближайшие время число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.

«Я глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции (…) Количество смертей более чем удвоилось за последнюю неделю, и в ближайшие несколько дней число подтвержденных случаев болезни достигнет одного миллиона, а число умерших - 50 тысяч», - сказал он.

На данный момент в мире зарегистрировано 858 335 случаев заражений за всё время, более 178 тысяч пациентов уже выздоровели, жертвами заболевания стали более 42 тысяч человек. В России на 1 апреля количество заболевших увеличилось до 2 777, выздоровели 190 человек, погибли – 24.

Напомним, накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что испытания вакцины от коронавируса на людях в нашей стране начнутся 29 июня. Участие в испытании примут 60 добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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