Голикова: испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся 29 июня

1 Апр 2020 2020-04-01T20:07:01+03:00

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В испытании вакцины от коронавируса, которые начнутся 29 июня, примут участие 60 добровольцев. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что на данный момент в России исследуются восемь препаратов лечения коронавируса, достоверные данные по ним будут получены 10 апреля, а тест-система на иммунитет от заболевания может быть зарегистрирована в срок к 10-15 апреля. Доклинические исследования препарата запланированы на 22 июня

Голикова отметила, что увеличение числа выявленных зараженных происходит из-за роста количества тестирований на COVID-19.

Вице-премьер также выступила за продление режима самоизоляции, но отметила важность поиска компромисса между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах.

Как сообщал сайт kp.ru, количество зараженных коронавирусом в России на 1 апреля 2020 года увеличилось до 2 777. За сутки в стране выявлено 440 новых заболевших

ИСТОЧНИК KP.RU