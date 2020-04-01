США обсудят цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

1 Апр 2020 2020-04-01T02:55:13+03:00

Трамп заявил, что такие переговоры необходимо начать, чтобы не «потерять промышленность»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты для поддержки своей нефтяной промышленности будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией.

«Они (представители России и и Саудовской Аравии – прим. ред.) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, низкие цены на нефть с одной стороны на руку американским авиакомпаниям, а с другой – наносят ущерб нефтяной промышленности страны.

Трамп также добавил, что у него был «хороший разговор» с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, цены на «черное золото» упали почти на треть после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи сырья. Ранее сообщалось, что в Штатах возникли отрицательные цены на нефть – некоторым американским производителям приходится доплачивать покупателям за разгрузку хранилищ.

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ИСТОЧНИК KP.RU