Трамп стягивает вооруженные силы США к Венесуэле

2 Апр 2020 2020-04-02T03:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Военно-морские силы США проведут масштабные учения в Карибском море по борьбе с наркотрафиком. Об этом вечером в среду заявил президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

- Пока правительства и страны сконцентрировали свое внимание на коронавирусе, возрастают угрозы со стороны картелей, оргпреступности, террористов и других враждебных сил, которые пытаются воспользоваться ситуацией, - заявил глава государства. - Мы не дадим им этого сделать.

США готовятся развернуть в Карибском море, через которое проходят основные пути нелегальных перевозок кокаина и других наркотиков, эсминцы, фрегаты, боевые вертолеты и разведывательные самолеты. По словам Трампа, вместе с Вашингтоном в учениях будут участвовать представители 22 стран.

Многие латиноамериканские эксперты уже указали на то, что учения могут быть предлогом к началу военной операции Пентагона против Венесуэлы. В пользу этой версии говорит и тот факт, что несколько дней назад США обвинили президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в "наркотерроризме" и назначили за его поимку вознаграждение в 15 миллионов долларов. Кроме того, в число подозреваемых попали председатель Национального учредительного собрания Дьосдадо Кабельо, председатель Конституционного суда Майкел Морено, министр обороны Падрино Лопес и другие руководители страны.

ИСТОЧНИК KP.RU