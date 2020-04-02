Главный инфекционист ФМБА назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров убежден, что вспышка коронавируса COVID-19 в нашей стране должна закончиться с наступлением летних месяцев.
«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», - сказал он в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках завершения вспышки инфекции.
При этом инфекционист подчеркнул, что пик распространения заболевания в России еще не пройден, его следует ожидать «как минимум в середине следующей недели», и это, по его словам, «было бы хорошо».
«Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ – а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится – обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель», - пояснил Владимир Никифоров.
Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки заболевания в 75 регионах нашей страны зафиксировано 2 780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели и выписались из больниц 190 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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