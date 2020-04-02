2020-04-02T06:39:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный инфекционист ФМБА назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России

Однако, как подчеркнул специалист, пик заболеваемости в нашей стране еще не пройден
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
В ФМБА счиают, что вспышка коронавируса в России завершится к летуВ ФМБА счиают, что вспышка коронавируса в России завершится к летуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров убежден, что вспышка коронавируса COVID-19 в нашей стране должна закончиться с наступлением летних месяцев.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», - сказал он в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках завершения вспышки инфекции.

При этом инфекционист подчеркнул, что пик распространения заболевания в России еще не пройден, его следует ожидать «как минимум в середине следующей недели», и это, по его словам, «было бы хорошо».

«Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ – а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится – обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель», - пояснил Владимир Никифоров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки заболевания в 75 регионах нашей страны зафиксировано 2 780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели и выписались из больниц 190 пациентов.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меры борьбы с коронавирусом в России: Девять ударов по заразе

Нас спасут неделя выходных, увеличенные больничные и льготы для бизнеса (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Простуда плюс коронавирус: что ждет тех, кто во время эпидемии COVID-19 подхватит ОРВИ

Разбираемся с опытным врачом-пульмонологом Университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать с США в борьбе с наркотиками
Главный инфекционист ФМБА назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России
В правительстве предложили продлить нерабочую неделю в России
Абэ не уверен, сможет ли приехать в Москву на День Победы
Главному инфекционисту США усилили охрану из-за поступающих угроз
Worldometer: число жертв коронавируса в США превысило 5000 человек
Пентагон: Авианосец «Теодор Рузвельт», где моряки заразились коронавирусом, остается в строю
В США зафиксирован рекордный дневной прирост числа умерших от коронавируса
Трамп: США почти исчерпали запас защитных средств из национального резерва
Большой каньон в США закрыли для туристов из-за коронавируса
Коронавирус в Израиле: заразился глава Минздрава
Лауреат премии "Грэмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса
Argus: В конце марта экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения
Трамп стягивает вооруженные силы США к Венесуэле
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года составило 115 человек
Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ситуации с нефтью
Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 190 человек
Путин: Ситуация с коронавирусом в России усложняется
Трамп объявил войну наркотикам в Западном полушарии
В Москве скончались три пациента с коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года составило 16 человек
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов
Число умерших из-за коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 24 человека
На Украине разрешили принудительно госпитализировать граждан с симптомами коронавируса
«Оставайтесь дома»: соцсети представили самые популярные хэштеги о самоизоляции
Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке
В России выписали штрафы 1250 нарушителям карантина
Эксперт всецело поддержал введение уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации
В МВД России проводят мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляции