Меры борьбы с коронавирусом в России: Девять ударов по заразе

На прошлой неделе президент страны Владимир Путин обратился к граданам и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России. Попросил не надеяться на русский авось и перечислил конкретные меры, которые помогут стране максимально безболезненно пережить непростые времена.

Перенос голосования по поправкам в Конституцию

«Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату».

Тут все логично. Власти прикладывают все усилия, чтобы народ сидел по домам и минимизировал риск подхватиться заразу. В таких условиях странно было бы просить людей прийти на избирательные участки, а сотрудников избирательных комиссий работать почти сутки. Президент подчеркнул, что голосование обязательно состоится, но позже.

Перенос голосования по поправкам в КонституциюФото: Иван МАКЕЕВ

Неделя выходных

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля».

В соответствующем указе главы государства перечислены те, кого каникулы не затронули. Это больницы, экстренные службы, предприятия, которые чисто технически не могут остановиться (например, металлургические комбинаты), продуктовые магазины и аптеки и многие другие. При этом российское трудовое законодательство в принципе позволяет и всем остальным выйти на работу. И даже есть разъяснения от Минтруда, что в этом случае не нужно платиться сотрудникам в двойном размере. Но, поскольку речь идет не о новогодних каникулах или еще каких-то длинных выходных, а в первую очередь о мерах против вируса, власти просили предпринимателей по максимуму оставить работников по домам.

Неделя выходныхФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пособия без справок

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям».

Власти давно работают над тем, чтобы избавить людей от хождений по инстанциям, когда нужно обойти несколько присутственных мест, собрать документы и отнести их в другой госорган. Если все бумаги у государства и так есть, зачем заставлять человека тратить время на их сбор?! Вот сейчас отличная возможность продемонстрировать, каких успехов на этом поприще удалось добиться строителям единой базы данных.

Кроме того, как отдельно подчеркнул Владимир Путин, выплаты к 75-летию Победы проведут в апреле.

Пособия без справокФото: Shutterstock

По 5 тысяч на ребенка

«Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно».

Рождение ребенка это не только большая радость, но и серьезная материальная ответственность. По данным статистики, появление малыша отбрасывает за черту бедности миллионы российских семей. Поэтому неудивительно, что в тяжелый момент государство решило их поддержать. При этом новые пособия для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет начнут выдавать на месяц раньше - не в июле, а в июне.

По 5 тысяч на ребенкаФото: Shutterstock

Больничные заплатят по-новому

«Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации».

Раньше, если человек отработал меньше 5 лет, он получал только 60% от среднего заработка. Но с апреля, когда начнут действовать новые правила, ситуация изменится. Даже сотрудник с маленькой зарплатой и небольшим стажем будет получать минимум 12 130 рублей. Это действующая величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сумма больничного может быть и больше, если стаж и зарплата позволяют, но меньше - никак. Для бизнеса это не будет дополнительной нагрузкой, ведь деньги захворавшим платит не начальство, а Фонд социального страхования.

Как говорят в Министерстве труда и соцзащиты, новые правила коснутся 2,3 млн россиян.

Больничные выплатят по новомуФото: Мария ЛЕНЦ

Кредитные каникулы

«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам».

Сразу скажем, что послабления коснутся не всех, а только тех, на кого серьезно повлиял коронавирус. Владимир Путин сказал, что речь о людях, потерявших от 30% своих доходов. Ведущие банки страны уже заявили, что готовы пойти навстречу клиентам. Вопросы с оставшимися без работы или угодившими на больничный обещают рассматривать в индивидуальном порядке. Им разрешат взять паузу в погашении займов.

Кредитные каникулыФото: Иван МАКЕЕВ

Помощь малому бизнесу

«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит - сохранить своих сотрудников».

Ради этой цели малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода. Правда, потом все-таки придется отдать государству должное. При этом власти дают понять, что при необходимости льготный период будет продлен. То же самое касается кредитов в банках.

Тот факт, что власти хотят сохранить предприятия, подтверждает и инициатива президента ввести мораторий на процедуру банкротства. Дело не в том, чтобы в отчетах стояли красивые цифры - вот, мол, посмотрите, как мы поддерживаем бизнес, никто не разорился. Кредиторы полгода не смогут подавать заявления о банкротстве и взыскании долгов. А за эти 6 месяцев, хочется верить, дела наладятся, и предприятия смогут расплатиться.

Помощь малому бизнесуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Налог на вывод денег из страны

«Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом».

Глава государства назвал несправедливым ситуацию, которая сложилась с налогами в стране. Небедные, мягко говоря, люди, могут с помощью разных лазеек вывести свои доходы из страны таким образом, что заплатить с них придется всего 2%. А стандартный подоходный налог у нас 13%. Теперь эту лавочку прикроют. Тем же, кто хочет вывести доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, придется заплатить с них 15%. Конечно, это потребует изменения в законах, но президент сказал, что Россия даже готова выйти из двусторонних соглашений с некоторыми странами, если те не согласятся играть по правилам. Конечно, напрямую с заразой это предложение не связано. Зато поможет восстановить справедливость и найти деньги на помощь тем, кто в ней реально нуждается.

Налог на вывод денег из страныФото: Shutterstock

Налог солидарности

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов».

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то даже начал забирать вклады из банков, опасаясь, что часть денег снимут в счет налога. Хотя, по словам президента, нововведение затронет всего 1% вкладчиков. Впрочем, скоро подоспели разъяснения.

Налог возьмут только с начисляемых процентов, а не с самой суммы, которую человек держит на счет. Как объяснил министр финансов страны Антон Силуанов, доходы, полученные в этом году, налогом не облагаются. Взимать его начнут в 2022-м, и заплатить придется за проценты, начисленные в 2021-м.

- При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно, - рассказал Антон Силуанов.

Согласно разъяснениям чиновников, дробить деньги смысла нет. Налог возьмут с процента совокупного дохода от разных вкладов.

Эксперты оценивают выгоду бюджета от нововведения в 100 - 110 млрд рублей ежегодно.

Налог солидарностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КСТАТИ

Дадут денег на зарплаты

В прошлый четверг прошла встреча главы государства с представителями бизнеса. Первый вице-премьер Андрей Белоусов озвучил дополнительные меры поддержки бизнеса. Пожалуй, главная из них - это кредиты на зарплаты сотрудникам.

- Это неотложные кредиты на выплату заработной платы. Под субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов сейчас нет, - сказал Белоусов.

Если ситуация совсем аховая, деньги фирме дадут бесплатно и без залога. Вернуть займ, конечно, надо будет, но хотя бы без уплаты процентов. По словам вице-премьера, деньги планируют выдавать на короткий срок - до полугода. Этим займутся Сбербанк и ВТБ, а им самим средства на это выделит Центральный банк.

Предприниматели просят объявить нынешнюю ситуацию форс-мажором: это позволило бы им не платить за аренду и своим поставщикам. Но на такой шаг власти идти не готовы, по крайней мере пока. Ведь экономия одних обернется значительными убытками для других.

Но самым заметным выступлением на встрече стали не слова Белоусова и даже не ремарки главы государства. С эмоциональной речью к Владимиру Путину обратилась основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова (интервью с ней - на стр. 6):

- Компании 10 лет, прошла три кризиса. Если две недели назад я была средним бизнесом, то сейчас я микробизнес. Это трагедия, просто трагедия… Ужас ситуации в том, что у наших отраслей совершенно нет никакой подушки безопасности.

Заморозить цены на лекарстваФото: Тимур ХАНОВ

ЧТО ЕЩЕ?

Заморозить цены на лекарства

Принимаются и другие меры, чтобы обеспечить нормальную жизнь страны.

- Путин разрешил правительству замораживать цены на лекарства в случае эпидемии. Согласно закону правительство имеет право фиксировать цены на медицинские изделия и медикаменты при чрезвычайной ситуации, угрозе эпидемии или росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах на 30% и более в течение 30 дней. Заморозка цен может длиться не более 90 дней.

- Правительство на 2 месяца фактически закрыло курорты в стране. Михаил Мишустин подписал постановление, приостанавливающее бронирование мест и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях и детских лагерях.

- Люди смогут дистанционно подавать заявления на пособие по безработице. Предприятиям, которые решат под шумок сэкономить на зарплате сотрудников, грозят внеплановые проверки.

- Регионам дали отсрочку по кредитам из федерального бюджета.

- Кабмин закупит тепловизоры, бесконтактные термометры, установки для обеззараживания воздуха у отечественных производителей. Планируется приобрести 5,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как российский бизнес помогает обществу бороться с пандемией коронавируса

Кредитные каникулы, доставка лекарств и бесплатные подписки на каналы

Богатейшие люди планеты в эти дни выделяют круглые суммы из своих состояний на борьбу с распространением коронавируса. Например, основатель компании Microsoft Билл Гейтс еще в феврале выделил $100 млн на сдерживание инфекции в Китае. Увы, не помогло. С тех пор зараза охватила весь мир. Пришла она и в Россию, и теперь уже российская бизнес-элита соревнуется в том, кто предложит лучшую программу помощи пострадавшим от коронавируса. (подробности)