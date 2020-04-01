Простуда плюс коронавирус: что ждет тех, кто во время эпидемии COVID-19 подхватит ОРВИ

Вспышка коронавируса в России набирает обороты. В то же время период «обычных» сезонных простуд (ОРВИ) и гриппа у нас сейчас тоже в разгаре. Можно ли заразиться COVID-19 и «простудными вирусами» одновременно? Какие будут последствия? А если переболеешь простудой, то шансы заболеть коронавирусной инфекцией растут или, может, даже снижаются? Со списком наболевших вопросов мы обратились к врачу-пульмонологу, кандидату медицинских наук, доценту кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского университета Александру Пальману.

- Давайте сначала на секунду попробуем вычеркнуть из памяти термин «коронавирус», - предлагает доктор. - Представим классическую ежегодную ситуацию: у нас есть эпидемия гриппа. И плюс одновременно эпидемия острых респираторных вирусных инфекций – ОРВИ или, как говорят в народе, простуд. Можно ли за один сезон переболеть некой «простудой» с температурой и кашлем несколько раз? Наверняка, у многих есть такой опыт.

Теперь возвращаемся к COVID-19. По сути это тоже одна из острых респираторных вирусных инфекций, только более тяжелая. Грипп, кстати, также относится к группе вирусных респираторных инфекций и тоже может протекать достаточно тяжело. Переболеть именно гриппом, одним и тем же его штаммом в рамках одного эпидемического сезона можно только один раз. Но ничто не мешает человеку до этого гриппа или после него переболеть другими ОРВИ, теми самыми простудами.

ПРОСТУДИЛСЯ — ЖДИ COVID?

- Правда ли, что если человек перенес какую-либо ОРВИ, вызванную «простудными» вирусами, организм будет заметно ослаблен? И риск подхватить опасную коронавирусную инфекцию повышается?

- Все зависит от тяжести перенесенной респираторной инфекции и от общего состояния здоровья человека. Мы же не зря говорим нашим пациентам, что болеть на ногах — дурной тон и в отношении себя, и по отношению к окружающим. И если до сих пор это были пусть и настоятельные, но пожелания, то сейчас это критически важно. Потому что, если человек заболел коронавирусной инфекцией в легкой форме и чувствует себя относительно удовлетворительно, то, наплевав на все и выйдя на работу или просто в магазин за продуктами, он может заразить кучу народа. И совершенно не обязательно, что все эти люди точно так же будут болеть легко. Нет, они могут заболеть очень тяжело.

Но если обычный среднестатистический человек переболел какой-то ОРВИ, простудой, и адекватно ее пролечил (если требуется) или просто отсиделся дома, то это не значит, что он может заболеть COVID с большей вероятностью чем другие. Другое дело, если человек вместо того, чтобы сидеть на больничном неделю, провел дома два дня и вышел на работу, заглушив все симптомы «противопростудными порошками». Если у него через пару дней после этого случилась пневмония, то, извините, ничего удивительного. Человек просто не долечился.

Анализ крови после ОРВИ у некоторых людей немного меняетсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдельная история — люди из группы риска. Это старшее поколение (60+), беременные женщины, пациенты с серьезными хроническими заболеваниями, в первую очередь с болезнями органов дыхания. У них риски действительно повышены и требуется более тщательное медицинское наблюдение. К этой же группе, по всей видимости, можно добавить тех, кто перенес ОРВИ или грипп в тяжелой форме. У них период восстановления после болезни дольше, и в это время они тоже находятся в группе риска, должны быть особенно осторожны.

ЧТО ЗНАЧАТ ИЗМЕНЕНИЯ В АНАЛИЗАХ КРОВИ

- Есть такая версия: если после любой простуды (ОРВИ) сдать анализ крови, то в нем будет снижено количество иммунных клеток лимфоцитов. А это точно говорит о том, что защита нашего организма перед новыми врагами ослаблена.

- Действительно, анализ крови после ОРВИ у некоторых людей немного меняется. Он выглядит чуть иначе, чем, скажем, после перенесенных бактериальных инфекций. Врачам хорошо известно, что при той или иной тяжелой болезни может развиваться так называемый вторичный иммунодефицит. И это найдет свое отражение в том числе в анализе крови. Но важно понимать: лабораторные маркеры (те или иные показатели в анализе крови. - Ред.) и клинический иммунодефицит это разные вещи. То есть: изменения в анализах, которые мы видим на исходе ОРВИ, в подавляющем большинстве случаев не сопровождаются заметными клиническими проявлениями. Реального ощутимого ослабления, ухудшения состояния организма не происходит. К тому же сниженные показатели, как правило, быстро восстанавливаются.

- Значит, это заблуждение, что организм обязательно ослабляется?

- Да, для подавляющего большинства людей практической роли это не играет (перенесение простуды в период эпидемии COVID. - Ред.). Кроме случаев, когда речь идет о пациентах, перенесших тяжелую форму «простудных» инфекций, пожилых, с хроническими заболеваниями и т. д.

COVID-19 по сути тоже одна из острых респираторных вирусных инфекций, только более тяжелаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОЖНО ЛИ НАТРЕНИРОВАТЬ ИММУНИТЕТ

- Встречается и противоположное представление: пока болеешь ОРВИ, иммунитет успевает «натренироваться», и защита от коронавируса даже повышается. Тут есть здравое зерно?

- Естественно, наш иммунитет тем или иным образом реагирует на каждую болезнь, в том числе на перенесенную простуду. Но конкретно после острой респираторной вирусной инфекции у нас вырабатывается иммунитет исключительно к данному вирусу — возбудителю перенесенной ОРВИ. Это значит, что человек в этом же сезоне больше не заболеет инфекцией, вызванной таким же вирусом. Но таких простудных вирусов очень много. И мы знаем из практики, что многие люди болеют ОРВИ за сезон не раз. Если бы такой принцип («тренировки» иммунитета. - Ред.) работал, то мы бы болели за сезон строго один раз.

Точно так же прививка от гриппа ничуть не мешает заразиться другими «простудными вирусами».

От редакции: как сообщает Всемирная организация здравоохранения, такая прививка так же ничуть не снижает восприимчивость к коронавирусу.

ВОПРОС В ТЕМУ

А если вирусы нападут одновременно?

- Может ли человек заразиться несколькими вирусами одновременно? Скажем, заболеть сразу и простудой, и COVID?

- Теоретически — да. Практически — нужны серьезные исследования. Научных достоверных данных о коронавирусной инфекции, включая ее взаимодействие с другими вирусными возбудителями, накоплено еще все-таки недостаточно много. Сейчас это будут только предположения.

- Давайте разберем ситуацию из практики: если сейчас к врачу приходит человек с кашлем-температурой, то будут ли основания заподозрить у пациента сочетанную инфекцию, COVID и ОРВИ? И предпринять какие-то особенные меры?

- Что-то такое подозревать просто нет смысла. Уже не раз было сказано: отличить коронавирусную инфекцию от других ОРВИ по клинической симптоматике практически невозможно. Поэтому, если есть какие-либо признаки острого респираторного заболевания, нам важно не выяснять, сочетается ли тут ОРВИ и COVID-19, а установить: есть ли именно коронавирус у данного человека? Если коронавирусной инфекции нет, то не столь принципиально, какой другой возбудитель вызвал ОРВИ. Просто лечим человека симптоматическими препаратами. Потому что ОРВИ нетяжелого течения у здорового в целом человека специальной терапии не требует.

Если же диагностирована COVID-19, то принимаются меры по изоляции или госпитализации, особому медицинскому наблюдению и лечению.

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