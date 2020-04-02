2020-04-02T08:03:59+03:00
В мире

Руководитель "Квартала 95" ответил, готов ли принять Зеленского обратно

Евгений Кошевой рассказал, что коллектив примет президента Украины после окончания его правления
Ася КУЗНЕЦОВА
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До вступления на пост президента Владимир Зеленский был актёром и одним из основателей украинской студии "Квартал 95"До вступления на пост президента Владимир Зеленский был актёром и одним из основателей украинской студии "Квартал 95"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из руководителей студии "Квартал 95", украинский актёр Евгений Кошевой рассказал в интервью изданию "Украинская правда", что весь коллектив студии готов обратно принять в свой состав нынешнего президента Украины Владимира Зеленского после окончания срока его правления.

- Он придет на должность, которую занимал до президентства - художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность, - сообщил Кошевой.

Он также рассказал, что в студии Владимир Зеленский был ответственен сразу за несколько сфер работы, а потому, после его вступления на пост президента, коллектив "немного потерял".

Напомним, до того, как стать президентом Украины, Владимир Зеленский был актёром и одним из основателей украинской компании "Квартал 95", которая создавала развлекательные передачи и концертные программы. Студия была создана на основе команды КВН "95-1 квартал".

Квартал 95: Президент Украины .

ИСТОЧНИК KP.RU

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