Руководитель "Квартала 95" ответил, готов ли принять Зеленского обратно
Один из руководителей студии "Квартал 95", украинский актёр Евгений Кошевой рассказал в интервью изданию "Украинская правда", что весь коллектив студии готов обратно принять в свой состав нынешнего президента Украины Владимира Зеленского после окончания срока его правления.
- Он придет на должность, которую занимал до президентства - художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность, - сообщил Кошевой.
Он также рассказал, что в студии Владимир Зеленский был ответственен сразу за несколько сфер работы, а потому, после его вступления на пост президента, коллектив "немного потерял".
Напомним, до того, как стать президентом Украины, Владимир Зеленский был актёром и одним из основателей украинской компании "Квартал 95", которая создавала развлекательные передачи и концертные программы. Студия была создана на основе команды КВН "95-1 квартал".
Квартал 95: Президент Украины .
ИСТОЧНИК KP.RU