Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для регионов

2 Апр 2020 2020-04-02T08:57:53+03:00

Кабмин выделил из резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку минимум 1200 автомобилей скорой помощи для субъектов РФ в связи с коронавирусом Фото: Иван ВИСЛОВ

Будет куплено как минимум 1 200 карет в рамках борьбы с коронавирусом

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Правительство России выделило из резервного фонда 5,2 миллиарда рублей на закупку по меньше мере 1200 машин скорой помощи для регионов России в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщается в распоряжении на сайте кабмина.

Минпромторг в течение двух дней после вступления распоряжения в силу предоставит министерству здравоохранения перечень автомобилей, возможных для закупки. Затем в течение пяти дней Минздрав представит Минпромторгу схему распределения автомобилей между регионами России.

Минпромторг обязан проконтролировать реализацию выделенных средств и отчитаться о них до 1 февраля 2021 года.

- В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приёму больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда Правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации, - сказано в справке к распоряжению.

ИСТОЧНИК KP.RU