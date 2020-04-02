Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для регионов
Правительство России выделило из резервного фонда 5,2 миллиарда рублей на закупку по меньше мере 1200 машин скорой помощи для регионов России в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщается в распоряжении на сайте кабмина.
Минпромторг в течение двух дней после вступления распоряжения в силу предоставит министерству здравоохранения перечень автомобилей, возможных для закупки. Затем в течение пяти дней Минздрав представит Минпромторгу схему распределения автомобилей между регионами России.
Минпромторг обязан проконтролировать реализацию выделенных средств и отчитаться о них до 1 февраля 2021 года.
- В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приёму больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда Правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации, - сказано в справке к распоряжению.
ИСТОЧНИК KP.RU