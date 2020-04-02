В Москве родился первый младенец с коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T09:15:47+03:00

В Москве родился первый ребёнок с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состоянию девочки ничего не угрожает, а мама, также заражённая вирусом, находится под наблюдением врачей

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Девочка с коронавирусом родилась 31 марта в одном из московских роддомов. До этого её маму госпитализировали, её тест на коронавирус выявил положительный результат.

Новорождённой девочке провели первый тест, и он также оказался положительным, но анализ ещё требует подтверждения. Пока ребёнка временно перевели в отдельный бокс в другой больнице, сообщает "База".

Её состояние не вызывает у врачей никаких опасений, а мать находится под постоянным контролем медперсонала.

Состояние ребёнка, по словам источников, не вызывает опасений врачей. Её мать находится под постоянным наблюдением.

Ранее сайт kp.ru сообщал о первом заболевшем коронавирусом ребёнке в самарской области. Девочке полтора года.

- Друзья, мы оказались в страшном кино. 20 марта мы с дочерью поступили в инфекционную больницу на Шверника с подозрением а грипп, ОРВИ с температурой под 40 и судорогами. 25 марта у дочери тест (дважды: в Самаре и Новосибирске) подтвердил коронавирус, - пишет отец девочки в соцсети.

На сайте также опубликовано интервью с бабушкой заражённого ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU