2020-04-02T09:50:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Из больницы в Коммунарки выписали 33 пациента за сутки

В медучреждении находятся 159 человек с диагнозом коронавирус
Ася КУЗНЕЦОВА
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Главврач центра в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за сутки из больницы выписали 33 пациента. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГлавврач центра в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за сутки из больницы выписали 33 пациента. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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За сутки из больницы в Коммунарке выписались 33 пациента. На лечении состоят 325 человек, из них у 159 подтверждённый диагноз коронавируса.

Также за сутки поступило 52 человека.

В реанимации находятся 26 пациентов, из них 7 - на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в своём Facebook.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 31 марта коронавирус был диагностирован и у самого Дениса Проценко. Врач отметил, что чувствует себя хорошо и продолжил свою работу, самоизолировавшись в кабинете. Он также добавил, что тронут всеобщим беспокойством.

Напомним, больница в Коммунарке на текущий момент - главный форпост в лечении коронавируса. Здесь приняли первых пациентов, сюда доставляют больных с осложнениями и больные, кому необходимы аппараты ИВЛ. В этой больнице также проходит лечение Лев Лещенко.

Напомним, по данным оперативного штаба, в России по состоянию на утро 2 апреля зарегистрировано 2 777 случаев заболевания коронавирусом. 1880 из них - в Москве.

В России выздоровели уже 190 пациентов, а 24 человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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