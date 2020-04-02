Из больницы в Коммунарки выписали 33 пациента за сутки
За сутки из больницы в Коммунарке выписались 33 пациента. На лечении состоят 325 человек, из них у 159 подтверждённый диагноз коронавируса.
Также за сутки поступило 52 человека.
В реанимации находятся 26 пациентов, из них 7 - на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в своём Facebook.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 31 марта коронавирус был диагностирован и у самого Дениса Проценко. Врач отметил, что чувствует себя хорошо и продолжил свою работу, самоизолировавшись в кабинете. Он также добавил, что тронут всеобщим беспокойством.
Напомним, больница в Коммунарке на текущий момент - главный форпост в лечении коронавируса. Здесь приняли первых пациентов, сюда доставляют больных с осложнениями и больные, кому необходимы аппараты ИВЛ. В этой больнице также проходит лечение Лев Лещенко.
Напомним, по данным оперативного штаба, в России по состоянию на утро 2 апреля зарегистрировано 2 777 случаев заболевания коронавирусом. 1880 из них - в Москве.
В России выздоровели уже 190 пациентов, а 24 человека скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU